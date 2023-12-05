محافظ الأقصر ووزيرة التضامن يشهدان تسليم 300 مركب لصغار الصيادين في 4 محافظات
يشهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ونيفين جامع وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع إحدى المؤسسات التنموية، تسليم 300 مركب صيد لـ 300 من صغار الصيادين من أربع محافظات "الأقصر - قنا - أسوان - الوادي الجديد".
ويعد ذلك أكبر حدث تنموي من نوعه في مجال التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
واختيار مشروع مراكب الصيد تم تنفيذه لكي يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادي الأكثر انتشارا للمستفيدين وكونهم يعيشون فى قرى مشاطئة لنهر النيل أو يوجد مجري مائى متاح به الصيد، وتم اختيار المستفيدين لتسليمهم المراكب من محترفي الصيد ممن لا يمتلكون مراكب ويعولون أسر كبيرة وليس لهم مصدر دخل آخر غير حرفة الصيد.
تستهدف المبادرة تطوير مهنة الصيد من خلال التدريب، وأن الصياد لا يتحمل تكاليف المركب الجديد أو أدوات الصيد، كما يجري تدريبه وتأهيله ومراعاة كل القواعد الخاصة بالصيد مثل الصيد الجائر أو استخدام أي أدوات خارجة عن الإطار القانوني حتى لا يحدث إفساد أو إهمال للثروة السمكية.
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