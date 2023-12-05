الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الأقصر ووزيرة التضامن يشهدان تسليم 300 مركب لصغار الصيادين في 4 محافظات

مراكب الصيد، فيتو
مراكب الصيد، فيتو

يشهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ونيفين جامع وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع إحدى المؤسسات التنموية، تسليم 300 مركب صيد لـ 300 من صغار الصيادين من  أربع محافظات "الأقصر - قنا - أسوان - الوادي الجديد".

ويعد ذلك  أكبر حدث تنموي من نوعه في مجال التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واختيار مشروع مراكب الصيد تم تنفيذه لكي يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادي الأكثر انتشارا للمستفيدين  وكونهم يعيشون فى قرى مشاطئة لنهر النيل أو يوجد مجري مائى متاح به الصيد، وتم اختيار المستفيدين لتسليمهم المراكب من  محترفي الصيد ممن لا يمتلكون مراكب ويعولون أسر كبيرة وليس لهم مصدر دخل آخر غير حرفة الصيد.

Advertisements

تستهدف المبادرة تطوير مهنة الصيد من خلال التدريب، وأن الصياد لا يتحمل تكاليف المركب الجديد أو أدوات الصيد، كما يجري تدريبه وتأهيله ومراعاة كل القواعد الخاصة بالصيد مثل الصيد الجائر أو استخدام أي أدوات خارجة عن الإطار القانوني حتى لا يحدث إفساد أو إهمال للثروة السمكية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر فيتو محافظة الأقصر محافظ الأقصر وزيرة التضامن الاجتماعي مراكب صيد قنا أسوان الوادى الجديد

مواد متعلقة

هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

إنشاء وحدة طب رياضي جديدة بالأقصر

رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر يتفقد محطة محولات الكهرباء

716 متطوعا يشاركون في تنظيم العملية الانتخابية من رياضة الأقصر

تموين الأقصر: ضخ 350 طن سكر بكافة المراكز

مدير رياضة الأقصر يبحث تجهيز المقار الانتخابية

سماء الأقصر تتزين بتحليق 45 رحلة بالون طائر

مكتبة الطفل والشباب تعقد ورشة عمل ومحاضرات لنشر الوعي بالأقصر

الأكثر قراءة

محلل تركي يكشف خطة الاحتلال لمعرفة أنفاق المقاومة، ويحذر إسرائيل منها

أكبر داعم لها، علاقة خاصة جمعت بين ناهد فريد شوقي وابنتها (صور)

نجلة وحش الشاشة وهدى سلطان وابنتها فنانة شهيرة.. 6 معلومات عن المنتجة ناهد فريد شوقي

بعد انخفاضه الأخير، اعرف آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

السيسي يستقبل رئيس قبرص بقصر الاتحادية

تطور جديد في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلى (فيديو)

رانيا فريد شوقي تنعي أختها "ناهد": لله ما اعطي ولله ما اخذ

Advertisements

منوعات

المزيد

فيروس وريدي نادر يصيب شابا في بيرو

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

الدقيق مثل المخدرات، وأوقية القهوة بـ11 دولارًا، وحش الغلاء يلتهم الفلسطينيين في غزة

الصحة العالمية: اضطررنا إلى نقل إمدادات طبية من مستودع جنوب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

تفشي الأمراض ناقوس خطر يهدد حياة سكان غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للأم حمل الطفل الصغير خلال الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالترقية في العمل وحياة زوجية مستقرة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية