استعدادات نهائية باللجان لاستقبال الانتخابات الرئاسية في الدقهلية (صور)

تشهد محافظة الدقهلية متابعة أعمال الاستعدادات النهائية باللجان الانتخابية بنطاق المحافظة بإشراف السكرتير العام والسكرتير المساعد، وتأكيد جاهزيتها للانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابيه بالمحافظات.

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ففي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصلت أعمال الاستعدادات النهائية باللجان الانتخابية بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة يتم تنفيذها بإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة، وذلك لتأكيد جاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري، وأوضح " مختار" أن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119مغترب.

وجدد "مختار" دعوته لأبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لظهور مصر أمام العالم بصورة مشرفة تعكس مدى وعي الشعب المصري..

وفي هذا الصدد تابع "مختار" جهود رئاسة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للمرور علي المقرات الانتخابية والتأكد من كافة التجهيزات بها للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم علي أكمل وجه مؤكدا على أن الدقهلية دائما تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته أبناء الدقهلية في الأعوام الماضية.

جدير بالذكر أن أعمال المرور على اللجان الانتخابية بنطاق المراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة تتم بالتنسيق والمتابعة مع السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بمشاركة القطاعات التنفيذية المختلفة لتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابية لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه.