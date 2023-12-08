الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

اختتام مؤتمر مدونة السلوك الوظيفي بالمستشفيات الجامعية في الدقهلية

جانب من المؤتمر،فيتو
جانب من المؤتمر،فيتو

 اختتمت فعاليات المؤتمر الثاني للإداريين بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد الذي نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب المنصورة والذي أقيم على مدار يومين.

 وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب وإشراف الدكتورة  غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وأشارت الدكتورة غادة القنيشي أنه تم عقد ورشتي عمل لإكساب الكادر الإداري كلفة المهارات التي تساعده على القيام بعمله علي أكمل وجه، وأضافت أن الورشة الأولى  تضمنت شرحا وافيا عن  مدونة السلوك الوظيفي فى ضوء مكافحة الفساد.

حاضر فيها  الدكتور أشرف رفعت الزيني العميد الأسبق بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

الذي شدد على أهمية وجود معايير أخلاقية تحكم الأداء المهني للموظف العام وهو ما جعل الدولة تتجه إلى الأخذ بمفهوم وفكرة إعداد مدونات السلوك الوظيفي. وعليه فإن المدونة تعبير عن المصداقية في علاقة الفرد بجهة عمله والوفاء بحقوق متلقى الخدمة.

وتضمنت الورشة الثانية "الجوانب التنظيمية في اعتماد المستشفيات"، حاضر فيها الدكتور أمير منير مدير الإدارة المركزية لضمان الجودة والاعتماد بمستشفيات ومراكز جامعة المنصورة  وأشار فيها إلى أهمية دور الحوكمة المؤسسية في تحقيق متطلبات الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (الجهار) وقام بشرح المعايير ذات العلاقة والتدريب على وسائل تطبيقها في المستشفيات الجامعية.

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الهيئة العامة للاعتماد التربية النوعية الجودة و الاعتماد الحوكمة ومكافحة الفساد المجتمع وتنمية البيئة جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة مدونة السلوك الوظيفي مدونات السلوك الوظيفي

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