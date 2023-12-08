الجمعة 08 ديسمبر 2023
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سياسة

بطريرك الكاثوليك يحتفل بعيد العذراء بكنيسة الفجالة

بطريرك الكاثوليك،
بطريرك الكاثوليك، فيتو

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد العذراء، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.

ومنح صاحب الغبطة بطريرك الكاثوليك الدرجة القمصية، للأب أنطونيوس سماحة، أحد رعاة الكاتدرائية، حيث شارك في الاحتفال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وسيادة المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، وسيادة المطران جول زريعي، رئيس أساقفة دمياط الفخري، والنائب البطريركي العام السابق بالقدس للروم الملكيين الكاثوليك، كما شارك أيضًا الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، راعيا الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة.

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وفي كلمة العظة، أكد بطريرك الكاثوليك أن احتفال اليوم، يعتبر احتفالًا بأمانة الله معنا، ومرافقته لنا، كما إننا جميعًا مدعوون إلى القداسة، كما أشار غبطته إلى أن كل معمد هو مسؤول عن بناء الكنيسة.

 

وعدد بطريرك الأقباط الكاثوليك جميع الخدمات المتنوعة، التي قام بها الأب أنطونيوس، ومازال يقوم بها، مشيدًا بكافة مجهوداته في خدمة الرب، وشعبه.

 

بطريرك الكاثوليك يشارك في القداس الختامي لسينودس الأساقفة بالفاتيكان

 شارك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في القداس الختامي للجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة، التي ترأسها قداسة البابا فرنسيس، ببازيليك القديس بطرس، بالفاتيكان.

 

وشارك أيضًا أصحاب الغبطة، بطاركة الشرق الكاثوليك، وعدد من الآباء الكردالة، والبطاركة، والمطارنة والأساقفة، والكهنة، والرهبان والراهبات، والمؤمنين.

 

الوصية الكبرى

وألقى الأب الأقدس عظة قال فيها بحجة جاء أحد معلمي الشريعة إلى يسوع، فقط لِيُحرِجَهُ. لكن سؤاله مهم وآنيٌّ على الدوام، ويشق طريقه أحيانًا إلى قلوبنا وإلى حياة الكنيسة: "ما هي الوصية الكُبرى؟". نحن أيضًا، المنغمسون في نهر التقليد الحي، نسأل أنفسنا: ما هو الشيء الأكثر أهمية؟ ما هو المحور المُحرِّك؟ ما هو الأهم، لدرجة أن يكون المبدأ المُلهم لكل شيء؟ إنَّ جواب يسوع واضح: " أَحبِبِ الرَّبَّ إِلَهَكَ بِكُلِّ قَلبِكَ وَكُلِّ نَفسِكَ وَكُلِّ ذِهنِكَ. تِلكَ هِيَ الوَصِيَّةُ الكُبرى وَالأولى. وَالثّانِيَةُ مِثلُها: أَحبِب قَريبَكَ حُبَّكَ لِنَفسِكَ".

 

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بطريرك الكاثوليك عيد العذراء كنيسة الفجالة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكاثوليك الأنبا إبراهيم اسحق

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