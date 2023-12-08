الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية

غسل الأموال، فيتو
غسل الأموال، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

حبس 4 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

حبس مدير شركة غسل 30 مليون جنيه من النصب على المواطنين بالقاهرة


وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى  مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

Advertisements

وكشفت التحقيقات، محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات  والمحال التجارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..  وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 ملايين جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة النيابة العامة جرائم الاموال العامة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة محافظة الإسكندرية

مواد متعلقة

مقتل عاطل على يد صديقه لتعثره في سداد ديونه بالأقصر

الأمن العام يضبط 233 قضية مخدرات و168 قطعة سلاح ناري

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي البنوك لسرقة أموال العملاء بالمنيا

ضبط عامل ونجله استوليا على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني بزعم تحديث معلومات عملاء البنوك

شجاعة فتاة، لص يطعن طالبة حاولت منعه من سرقة دراجة نارية فى دمياط

خلال 24 ساعة، ضبط ‏59551 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

الأمن العام يقضي على 6 بؤر إجرامية لتجارة المخدرات في المحافظات

ضبط شخصين وسيدة بحوزتهم تمثال أثري مزيف لاستخدامه في النصب بالجيزة

الأكثر قراءة

وفاة نجل هاني العتال عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين السابق

تشيع جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي ببنها (صور)

بعد أزمة معسكر المنتخب، طارق حامد يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الأسبوع المقبل

حقيقة فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت في انتخابات الرئاسة 2023

قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

تعليق مفاجئ من الناقدة الفنية ماجدة خيرالله على مسلسل بطن الحوت

خطوات صرف السكر الحر بـ 27 جنيهًا على البطاقة التموينية (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

مشروع جديد للمرشح للأوسكار، صديق جيجي حديد يعمل على عربة طعام

توقعات الأبراج اليومية، السبت 9-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 9-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك السبت 9-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العالم للأندية.. صن داونز ضد بيراميدز.. ليفربول مع جيلواز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

الإفتاء توضح حكم خطبة الجمعة للعاجز عن القيام

المزيد
الجريدة الرسمية