حبس 4 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل50 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة 4 ايام على ذمة التحقيقات احتياطيا.



كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- "ومن بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

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وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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