الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس مدير شركة غسل 30 مليون جنيه من النصب على المواطنين بالقاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة الأموال العامة حبس مدير شركة لقيامه بمحاولة غسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج بالقاهرة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.


 تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية "له معلومات جنائية"  – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 30 مليون جنيه ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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قسم شرطة المطرية مكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نيابة الأموال العامة

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