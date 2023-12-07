روسيا تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية
أعلن مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الخميس، يوم 17 مارس 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية.
موعد الانتخابات الرئاسية
وتضمن نص قرار المجلس: "حُدّد موعد للانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية في 17 مارس 2024 ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في يوم نشره رسميًا".
وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الخميس، أن لجنة الانتخابات الروسية ستنظر يوم غد الجمعة، في مشروع قرار بشأن التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية خلال ثلاثة أيام.
مشروع قرار بشأن شكل التصويت
وقالت بامفيلوفا متحدثة في الجلسة العامة لمجلس الاتحاد: "غدا سننظر في مشروع قرار بشأن شكل التصويت بناء على بحث ميداني ومشاورات واسعة مع زملائنا في الأقاليم بناء على نقاش طويل مع زملائي في لجنة الانتخابات المركزية. غدا سيتم النظر في مشروع التصويت في ثلاثة أيام".
أنشطة المراقبين الدوليين في الانتخابات الرئاسية
وأضافت بامفيلوفا: "يتعين إعداد الإجراءات لأنشطة المراقبين الدوليين في الانتخابات الرئاسية.. لن نتخلى عن وجودهم".
وحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 76% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في مارس 2018 وأعيد انتخابه لمدة ست سنوات تنتهي في عام 2024.
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