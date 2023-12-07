التحالف الوطني ينظم حملة جديدة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني في الإسماعيلية (صور)

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الخميس، حملته الثانية في محافظة الإسماعيلية التبرع بالدم، لصالح الشعب الفلسطيني في محافظة الإسماعيلية.

وتقام الحملة بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، وبنك الدم ولاقت الحملة إقبالا من المواطنين الذين توافدوا للتبرع بالدم للجرحى والمصابين لأشقائهم من الشعب الفلسطيني.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

نجدة وإغاثة الشعب الفلسطيني

ومن جانبه كان أكرم الشافعى رئيس التحالف الوطني للعمل التنموي في محافظة الإسماعيلية، أكد أن هذه الحملة تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى توفير الدماء بفصائله المختلفة لنجدة وإغاثة الشعب الفلسطيني.

Advertisements

رسالة شكر للمتطوعين

ووجه أكرم الشافعي الشكر لكافة المتطوعين المشاركين في الحملة وكذا المواطنين الذين أثبتوا تضامنهم الشديد مع الشعب الفلسطيني.



جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وأضاف محمد صلاح نائب منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في محافظة الإسماعيلية، خلال تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الحملة الأولى كانت تضم مركزين للتبرع بالدم الأول في مسجد الإسماعيلي الشهير بمسجد المطافئ والثاني مسجد أبو بكر الصديق في وسط مدينة الإسماعيلية.

وأشار إلى أن عملية التبرع بالدم تتم من خلال ملئ استمارة التبرع والهوية، ثم قياس ضغط الدم وعمل فحوصات قبل التبرع.



جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عقد في وقت سابق جلسة نقاشية بالمسرح الروماني بالمنطقة الخضراء، حول دور التحالف في الدمج بين مؤسسات المجتمع المدني كونه النموذج الأول من نوعه عالميًا؛ وذلك ضمن فعاليات منصة منتدى شباب العالم، على هامش فعاليات مؤتمر المُناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدور الكبير للشباب فيما تقوم به الدولة من فعاليات وإنجازات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني هو العضو الرئيسي للدولة وعلى رأسه الشباب، لافتًا إلى أن هناك مثلثا ذهبيا يجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والذي يجب التعاون بينهم من أجل مصلحة الوطن.

كما توجه وزير التنمية المحلية بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي للنجاح في تحقيق رؤية استراتيجية لمصر وترسيخ مكانتها على المستوى العربي والدولي، مؤكدًا أن العمل المؤثر على الأرض لا يتم إلا من خلال دولة لديها العديد من القدرات والشباب الواعد الحريص على العمل، لافتًا إلى أهمية التعاون بين المحافظات على مستوى الجمهورية ومختلف الكيانات في إطار دعم العمل الأهلي التنموي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى توافر فرص عمل للشباب في مختلف المحافظات من خلال المشروعات المختلفة والمناطق الصناعية، مُثمّنًا فتح الاستثمارات داخل المحافظات، لافتًا إلى وجود ثروة من العمل الجاد داخل المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدور الكبير للشباب فيما تقوم به الدولة من فعاليات وإنجازات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني هو العضو الرئيسي للدولة وعلى رأسه الشباب، لافتًا إلى أن هناك مثلث ذهبي يجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والذي يجب التعاون بينهم من أجل مصلحة الوطن.

كما توجه وزير التنمية المحلية بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنجاح في تحقيق رؤية استراتيجية لمصر وترسيخ مكانتها على المستوى العربي والدولي، مؤكدًا أن العمل المؤثر على الأرض لا يتم إلا من خلال دولة لديها العديد من القدرات والشباب الواعد الحريص على العمل، لافتًا إلى أهمية التعاون بين المحافظات على مستوى الجمهورية ومختلف الكيانات في إطار دعم العمل الأهلي التنموي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى توافر فرص عمل للشباب في مختلف المحافظات من خلال المشروعات المختلفة والمناطق الصناعية، مُثمّنًا فتح الاستثمارات داخل المحافظات، لافتًا إلى وجود ثروة من العمل الجاد داخل المحافظات.