أسعار الفاكهة اليوم، 15 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الباباظ في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأربعاء

وسجل سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 6.5 جنيه، يوسفي من 5 إلى 9 جنيهات، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 7.5 جنيه، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

وتراوح سعر عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 15 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء، بلغ سعر بلح سيوي من 35 إلى 45 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 12 إلى 18 جنيهًا، بلح زغلول من 19 إلى 21 جنيهًا، بلح رملي من 11 إلى 15 جنيهًا،بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر فراولة من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 25 إلى 31 جنيهًا، سعر كاكا من 12 إلى 20 جنيهًا، سعر تين برشومي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر رمان من 12 إلى 24 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8 إلى 9 جنيهات، الجوافة من 9 إلى 13 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأربعاء، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، أبوفروة نحو 40 جنيهًا.

وبلغ سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، حرنكش من 21 إلى 25 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، سعر جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، كيوي 21 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز وليم من 8 إلى 12 جنيهًا.