وزير الرياضة السعودي: ندرس إقامة كأس العالم 2034 في الصيف

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، أن المسئولين يدرسون إقامة بطولة كأس العالم 2034 في فصل الصيف.

وقال بن تركي الفيصل، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة، "ندرس إمكانية إقامتها في الصيف".

وأضاف "سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاء، لا يهم بالنسبة لنا، طالما أننا نتأكد من أننا نوفر الأجواء المناسبة لاستضافة مثل هذا الحدث".

وعما إذا كانت السعودية البلد المناسب لاستضافة المونديال، رد بقوله: "لقد أظهرنا ذلك، استضفنا أكثر من 85 حدثًا عالميًا، وقدمنا خدماتنا على أعلى مستوى. ونريد جذب العالم".

Advertisements

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034.

وقال إنفانتيو: "سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 - في أمريكا الشمالية ومن المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في إفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي، والأوروجواي) - في عام 2030 وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034 وستُشارك ثلاث نسخ وخمس قارات وعشر دول في تنظيم المباريات في البطولة وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.



