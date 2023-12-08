الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

بإضافة صوص البشاميل والدقة، أشهر اختراعات فول العربيات بالبحيرة (فيديو وصور)

طريقة الفول بصوص
طريقة الفول بصوص البشاميل والدقة بالبحيرة، فيتو

 يعد طبق الفول هو الطبق الرسمي لتناول وجبة الإفطار للمصريين، حيث لا يخلو أي منزل مصري من أطباق الفول والطعمية بأشكالها المختلفة واختراعاتها الغريبة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في محافظة البحيرة.

طريقة الفول المصري بصوص البشاميل والدقة بالبحيرة، فيتو
طريقة الفول المصري بصوص البشاميل والدقة بالبحيرة، فيتو
طريقة الفول المصري بصوص البشاميل والدقة بالبحيرة، فيتو


 وقام محمد الجمل، أحد أصحاب المحلات بمحافظة البحيرة بتحضير طبق الفول المصري ولكن بطريقة مختلفة باستخدام البشاميل البارد أو "الطحينة الكدابة" على حد قوله والتي تعطي الفول مذاقا مميزا كما أنها لاقت إقبال كبيرا من المواطنين بمدينة دمنهور بالمحافظة.

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وأشار الجمل أن الفول بالبشاميل لقى إقبالا كبيرا من المواطنين رغم سهولته وسرعة تحضيره، حيث يتم تحضير باستخدام الماء والطحينة والزيت بالإضافة إلى الدقيق وبعض التوابل مثل الكمون والشطة والليمون وثم يقوم بمزج الخليط جيدا ويضعه علي طبق الفول بعد تحضيره.

كما أكد الجمل أن البعض يعتقد أنها طحينة خالصة ولكن في الأصل هي أحد طرق البشاميل البارد والتي تعطي بطبق الفول مذاقا مختلفا، حيث يقوم بخلط جميع مكونات البشاميل على البارد وبدون تسخين حتى يبقى سائلا ليستطيع وضعه على الفول.

طريقة الفول المصري بصوص البشاميل والدقة بالبحيرة، فيتو
طريقة الفول المصري بصوص البشاميل والدقة بالبحيرة، فيتو

كما أوضح أيضا أن طريقة صوص الشطة أو "الدقة" من الإضافات المعروفة والمحببة من مواطني محافظة البحيرة، حيث يقوم بعمل الدقة وهي عبارة عن توابل الشطة ومياه وخل وليمون وملح وكمون ويقوم بمزجهم جيدا ثم يضعها الى طبق الفول.

وأضاف أن طبق الفول من الأطباق الرئيسية للشعب المصري لذلك قام الكثير بابتكار طرق مختلفة للفول بسبب شعبيته الكبيرة، وأيضا الطعمية أو الفلافل المصرية يتم تقديمها بأشكال وحشوات مختلفة لأنها من الأكلات المميزة والمصرية الأصيلة.

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البحيرة الفول دمنهور محافظة البحيرة الفول والطعمية

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