نائب محافظ البحيرة تلتقي ممثلي التعليم والأوقاف وعدد من رجال الدين (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 والتي من المُقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل، باعتبارها واجبًا وطنيًّا على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء، والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

نائب محافظ البحيرة تلتقي ممثلي التعليم والأوقاف وعدد من رجال الدين، فيتو

نائب محافظ البحيرة تلتقي ممثلي التعليم والأوقاف وعدد من رجال الدين، فيتو

نائب محافظ البحيرة تلتقي ممثلي التعليم والأوقاف وعدد من رجال الدين، فيتو



جاء ذلك خلال لقائها بعدد من ممثلي مديريات التربية والتعليم والأوقاف وعدد من رجال الدين من الأزهر والكنيسة بقصر ثقافة وادي النطرون، وذلك في إطار التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وطالبت الدكتورة نائب المحافظ بضرورة أن يمثل العُرس الديمقراطي القادم احتفالية في حب مصر، يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع، لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية، لتظهر محافظة البحيرة في هذا العُرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها، واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.



وأشارت نهال بلبع، إلى أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني، ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات، وسيذكر التاريخ مشاركة أبناء الوطن في ممارسة آليات الديموقراطية، ورسم خريطة المستقبل وبناء مصرنا الغالية.

كما أوضحت نائب محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ أكثر من 4 ملايين ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم أمام 672 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة.

وأضافت أننا في مرحلة دقيقة وهامة، تتطلب منَّا جميعًا استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن، ليؤكد ذلك لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع، ويسعي أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.



نائب محافظ البحيرة تلتقي ممثلي التعليم والأوقاف وعدد من رجال الدين، فيتو

نائب محافظ البحيرة تلتقي ممثلي التعليم والأوقاف وعدد من رجال الدين، فيتو

ومن جانبهم قدم كافة الحضور من ممثلي مديريات التربية والتعليم والأوقاف والأزهر والكنيسة، الشكر للدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، لمشاركتها فى هذا اللقاء الوطني، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والتوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية، وتقديم صورة مشرفة تليق بأبناء المحافظة، وكذلك المشاركة فيصنع مستقبل الوطن والحفاظ على مكتسباته، والاستمرار في استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق التنمية والرخاء على أرض مصرنا الحبيبة.



وفي سياق متصل قامت نائب محافظ البحيرة بزيارة للمجمع الانتخابي بمدرسة وادي النطرون الثانوية التجارية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية بالمحافظة للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

نائب محافظ البحيرة تلتقي ممثلي التعليم والأوقاف وعدد من رجال الدين، فيتو

نائب محافظ البحيرة تلتقي ممثلي التعليم والأوقاف وعدد من رجال الدين، فيتو



حيث شددت نهال بلبع، على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.



وأشارت أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عُرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة.