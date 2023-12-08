ضبط شخصين وسيدة بحوزتهم تمثال أثري مزيف لاستخدامه في النصب بالجيزة
تمكن قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط (سائق، عامل، ربة منزل) حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة.. وبحوزتهم تمثال فرعوني حجري "يشتبه في أثريته".
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأثريته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
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