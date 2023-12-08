سقوط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 16 قطعة سلاح نارى وذخائر فى البحيرة
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 16 قطعة سلاح نارى وذخائر فى البحيرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة البحيرة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما (16 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات – 2 خزينة).. وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة الأسلحة النارية والإتجار بها.
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