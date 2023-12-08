كشف حقيقة ادعاء سيدة باعتداء رجال شرطة على ابنها بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء سيدة بتعدي رجال شرطة على ابنها لإجباره على التنازل عن محضر.

تعود الواقعة بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا ادعاء صاحبة الحساب بتعدي أحد ضباط الشرطة بالإسماعيلية على نجلها المحتجز لإجباره على التنازل عن محضر.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14/10/2023 تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" نجل خال الشاكية) بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو – سلاح نارى "فرد محلى")وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى الإطار القانونى.

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