الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 في الغربية

الاستعدادات النهائية
الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024،فيتو

واصلت محافظة الغربية استعداداتها النهائية المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 المقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجاري، حيث تجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

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ويواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

 

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حيث استكمل محافظ الغربية جولاته الميدانية بجولة ليليه بالمحله الكبرى  لمتابعة تجهيز اللجان العامة بشركة مصر للغزل والنسيج وتجهيز مقرات المبيت بمدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع  ومدرسة صقر قريش الاعدادية المشتركة، مدرسة الأمل للصم والبكم،مدرسة المحلة الرسمية للغات،للتأكد من جاهزية أماكن مقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم. 


واختتم المحافظ جولته بتفقد لجنة المغتربين بموقف المحلة الكبرى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المغتربين من العاملين بالمحافظة للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها 10 و11 و12 ديسمبر، من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساء.


وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

 

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

 

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