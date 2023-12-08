ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالشرقية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالشرقية بقصد الاتجار.
وتم ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالشرقية
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصدت نشاط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام).
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,700,000 جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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