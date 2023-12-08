إصابة 15 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالعياط

أصيب 15 شخصا بسبب حادث تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الصحراوي في منطقة العياط وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة العياط وانتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث .

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بأخرى ونتج عنه إصابة 15 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل وتسيير حركة السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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