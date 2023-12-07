وفاة خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا

الحالة العاشرة بالمجلس الحالي

توفى النائب خليفة رضوان، نائب حزب مستقبل وطن بمجلس النواب عن دائرة جرجا بمحافظة سوهاج.

وبوفاة النائب خليفة رضوان يرتفع عدد وفيات مجلس النواب ٢٠٢٠، لـ 10 حالات.

أحمد حته

وسبقه في شهر فبراير الماضي النائب الراحل أحمد حته.

ابتسام أبو رحاب

ومن قبله كانت النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب عضو المجلس عن محافظة الوادي الجديد، التى توفيت في أكتوبر 2022.

وفي السطور التالية نرصد الراحلين عن مجلس النواب الحالي:

أحمد زيدان

وتوفى النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لينضم إلى قائمة الراحلين من أعضاء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي لبرلمان 2021.



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كمال عامر

وتوفى كمال عامر بعد إصابته بفيروس كورونا بعد أيام من تلقي العلاج، وذلك في أحد مستشفيات القاهرة، وتمتع الراحل بتاريخ طويل سياسي وعسكري، وشغل العديد من المناصب المدنية البارزة على رأسها، محافظًا لمطروح وأسوان كما تولى عامر رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي في الفصل التشريعي السابق والحالي، حيث استمر السياسي البارز في منصبه رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي في الفصل التشريعي الجديد.

سعد الجمال

وتوفى سهد الجمال أحد أبرز نواب القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، والذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 75 عامًا، ليتم تصعيد ابنته أسماء الجمال خلفًا لوالدها من قائمة الاحتياطي.

فوزي فتى

ورحل النائب عن القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد صراع مع المرض، وتم تصعيد المرشح الاحتياطي له وهي ابنته آية فوزي فتى.

فرحة الشناوي

وتوفيت فرحة الشناوي إحدى النواب المعينات في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، وهى حفيدة الشيخ محمد مأمون الشناوى شيخ الأزهر الشريف الأسبق لعام 1948.

جمال حجاج

توفى متأثرًا بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر.



حسن عيد

وأعلنت عائلته وفاته بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالسويس.

قانون مجلس النواب

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر».