بن غفير مهددا نتنياهو: وقف الحرب يعني تفكيك الحكومة

صعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير تهديداته بتفكيك حكومة الاحتلال، في أعقاب التقارير التي تتحدث عن إمكانية تمديد الهدنة، ومن ثمّ الوصول إلى وضع يمكن من خلاله وقف الحرب على غزة.

تحرير الرهائن

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه في الوقت الذي ينفي فيه قادة الجيش والقادة السياسيون في إسرائيل الأنباء عن إمكانية وقف إطلاق النار كليَّة، مقابل تحرير جميع الرهائن، أكد زعيم حزب "عوتسما يهُوديت" أن الحزب لن يصبح جزءًا من أي حكومة تسمح ببقاء حماس.

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ويترأس وزير الأمن القومي بن غفير حزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف، المحسوب على التيار القومي، ويعد إحدى أذرع تيار "الصهيونية الدينية" الذي يؤثر على قرارات الحكومة اليمينية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو، ويعارض شتّى صور إدخال المساعدات إلى غزة، أو التساهل بشأن فكرة ترحيل الغزيِّين إلى مكان آخر.

صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أشارت إلى أن بن غفير عاد لإطلاق تهديدات بأنه سيستقيل وحزبه من الحكومة، لو قررت قبول فكرة وقف إطلاق نار شامل مع حركة حماس، ناقلة عنه القول: وقف الحرب يساوي تفكيك الحكومة".

بن غفير كتب عبر حسابه على منصة X تويتر سابقًا أنه لن يبقى في هذه الحكومة لو قبلت نهاية الحرب على قطاع غزة، في وقت يتمسّك فيه ساسة إسرائيل برواية أن هذا الخيار غير مطروح بالنسبة إليهم أو إلى الجيش.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يهُدد فيها بن غفير بالاستقالة من الحكومة، إذ صدرت عنه تهديدات مماثلة منذ بداية الهدنة، التي استمرت أربعة أيام، منذ يوم الجمعة الماضي، وفي المقابل أفرجت حماس عن 10 أسرى بشكل يومي، قبل قرار تمديدها ليومين، وسط أنباء عن خروقات.

وكان بن غفير أشار إلى أنه وضع خطا أحمر أمام حكومة نتنياهو بشأن الحرب، وقال إنه لو لم تُستأنف الحرب عقب نهاية الهدنة، فإنه لا يجد ما يفعله في هذه الحكومة"، متوعدًا بالانسحاب منها.

ونشر حزب "عوتسما يهوديت امس الثلاثاء بيانًا، جاء فيه أنه "لو وصلت الحكومة مقترحات أخرى من شأنها أن تُوقف الحرب، فإن نواب الحزب الستة برئاسة الوزير بن غفير سيغادرون الائتلاف.