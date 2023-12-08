الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

عضو بـ الديمقراطي الأمريكي: بايدن سيدفع ثمنا باهظا في الانتخابات المقبلة لدعمه إسرائيل

جو بايدن الرئيس الأمريكي،
جو بايدن الرئيس الأمريكي، فيتو

قال نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن المجتمع الأمريكي والحزب منقسم على نفسه بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

 

وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف في لقاء بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من الشباب يدعمون وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستمر في غزة، كما أن أكثر من 10% بالكونجرس يدعمون هذا الأمر.

 

الحملة الانتخابية 

وتابع، أن الحزب الديموقراطي مقبل على انتخابات أولية في بداية العام القادم، أي أقل من 5 أسابيع من اليوم، وكذلك الحزب الجمهوري، مشيرًا إلى أن الحملة الانتخابية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري ستبدأ بعد نهاية انتخابات الحزبين بشكل مباشر.

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مسؤولية بايدن

وواصل: "الرئيس بايدن مسؤول عما يجري الآن في إسرائيل وغزة، ومساعدة إسرائيل وهو يعلم ذلك جيدا، وعدد الناخبين له نقص بأكثر من 11% خلال الشهرين الماضيين، وهذا الرقم كبير جدًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يجعل بايدن يدفع ثمنًا باهظا في الانتخابات المقبلة، ويحاول أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن مع نهاية هذا العام". 

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وزيرة في كيان الاحتلال: بايدن صهيوني ويحب إسرائيل

 

قالت وزيرة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، امس الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شخص صهيوني ويحب إسرائيل.

 

تهديد للسلام العالمي

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن أوريت ستروك، وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية بالحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، أن "بايدن صهيوني بحق، ورغم أنه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لكنه شخص صهيوني، ويحب إسرائيل".

وفي سياق متصل، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة، حيث اعتبر أن ولاية جوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي، وذلك بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.

وكتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس": "إن ولاية جوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي"، مشيرا إلى أن طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل "دعما لمنظمة حماس الإرهابية وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".


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الديمقراطي الأمريكي غزة بايدن الولايات المتحدة إسرائيل قطاع غزة

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