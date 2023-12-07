الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

مصر تحصد 3 جوائز فردية ببطولة أفريقيا للطائرة للناشئات

مصر تحصد 3 جوائز
مصر تحصد 3 جوائز فردية ببطولة أفريقيا للطائرة للناشئات,فيتو

الكرة الطائرة، حصلت 3 لاعبات من المنتخب الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا على 3 جوائز فردية في ليلة التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في نيجيريا والمؤهلة لبطولة العالم.

 

ونجحت مصر في التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة 3/1 في نهائي البطولة الذي أقيم مساء الخميس.


وجاءت الجوائز الفردية كالتالي:

نور الصافي تفوز بجائزة أفضل استقبال

جودي عصر تحصد جائزة أفضل صانعة ألعاب

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ريتاج هشام تتوج بجائزة أفضل حائط صد


ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني نيجيريا في طريقها لمصر فجر الجمعة.

وكان قد نجح منتخب مصر في حسم تأهله للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة عقب الفوز على نيجيريا في المباراة الأولى بنتيجة 3/0 ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/2.

بينما نجح نيجيريا في الفوز على الكاميرون في المباراة الفاصلة لحسم المتأهل والتي أقيمت  الأربعاء.

يذكر أن منتخب مصر ضمن التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2024، بعدما صعد للمباراة النهائية، ولحق به فيما بعد منتخب نيجيريا.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا ومحمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

وزير الرياضة يشيد بإنجاز الطائرة

وهنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لناشئات الطائرة، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا تحت 17 عامًا بعد الفوز على المنتخب النيجيري صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 1/3.

 

وقال أشرف صبحي: “الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالإنجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها”.

 

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية يتابعون عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والإنجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية”.

 

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الكرة الطائرة المنتخب الوطني للناشئات بطولة أمم أفريقيا نيجيريا بطولة العالم منتخب مصر

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