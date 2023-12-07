شبانة: الأهلي تأخر كثيرًا في التحرك بقضية حسين الشحات

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تحرك الأهلي في قضية حسين الشحات مع محمد الشيبي جاء بطيئا للغاية، خصوصا أن اللاعب قدم بلاغا منذ شهر يوليو الماضي، كما أعلن أشرف عبدالعزيز المحامي الخاص بلاعب الأهلي أنه سيتحرك في الملف مع موكله.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: "هناك وقت طويل منذ بلاغ الشيبي ضد حسين الشحات، ولا أعرف سر تأخر الأهلي في التحرك، هل الأهلي بكل رجاله القانونيين، وأن هناك المادة 38 التي تعارض اللجوء للقانون المدني، لم يكن أحد يعرفها داخل النادي غير الآن ؟!".

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وأضاف: "حسين الشحات لاعب كبير في نادي كبير، هل تذكر الأهلي أن هناك مادة في اللوائح تمنع لاعب بيراميدز من اللجوء للقضاء المدني بعدما تحدث الإعلام فيها، أم كان الأفضل التحرك منذ شهر يوليو الماضي، ومنع الواقعة من الحدوث بعدما تم التحقيق مع اللاعب في النيابة العامة".

وواصل: "بلاغ الشيبي كان سيتحقق فيه لأن هذا عمل القضاء، ولكن كان يجب التحرك مبكرًا من جانب مسئولي الأهلي مبكرًا، فلماذا انتظر النادي لحين التحقيق مع اللاعب رغم أن البلاغ منذ شهر يوليو (الشاطر هو من يرى الأزمة من بعيد) في ظل وجود لائحة واضحة طبقا للمادة 38 والتي تمنع اللجوء للقضاء المدني، وكان يجب عمل تقرير قانوني قوي لمواجهة اتحاد الكرة".

وأتم: "هذا العتاب لمؤسسة اقدرها وهي النادي الأهلي، لماذا التأخر في التدخل وإبلاغ اتحاد الكرة بمخالفة أحد عناصر اللعبة للوائح، وحسين الشحات ذهب للنيابة العامة ولم يكن معه أي فرد من أعضاء الإدارة القانونية بالنادي، واقول لمسئولي النادي هذا خطأ يجب أن يتم إصلاحه".

وعلى صعيد متصل ترددت أنباء بشأن تدخل اتحاد الكرة لحل أزمة حسين الشحات لاعب النادي الاهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد مثول الأول للنيابة في الواقعة الشهيرة التي شهدتها أحداث مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز خلال الموسم الماضي.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية لم يتدخل من قريب أو بعيد في أزمة الشيبي مع حسين الشحات ولم يفكر أحد من المجلس في الصلح بينهما مثلما تردد.

وفوجئ عشاق وجماهير النادي الأهلي بمثول نجم الفريق حسين الشحات أمام النيابة العامة للاستماع لأقواله في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في الواقعة الشهيرة التي شهدتها أحداث مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز خلال الموسم الماضي.



واتهم الشيبي لاعب نادي بيراميدز، اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بالسب والضرب خلال تواجدهما في أرض ملعب المباراة وباشرت النيابة العامة في القاهرة الجديدة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بإخلاء سبيل اللاعب حسين الشحات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.



وكشف المحامي أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب، الذي كان متواجدا برفقته في سراى النيابة، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي، وقررت إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية.



وقال اللاعب حسين الشحات أمام النيابة العامة في القاهرة الجديدة، إنه أثناء تواجده في الملعب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، تعرض للسب من قبل الشيبي طالبا استدعاء الشهود على الواقعة من لاعبي الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشة، وأنه تمت معاقبته رياضيا بالإيقاف مباراتين عقب المباراة.



أقوال حسين الشحات في النيابة



وأكد حسين الشحات أمام النيابة العامة أنه تصالح مع اللاعب محمد الشيبي عقب المباراة في وجود هاني سعيد المدير الرياضي، وهناك فيديو تم تصويره للصلح، وأنه فوجئ بالبلاغ المتقدم ضده من قبل اللاعب الشيبي، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد إهانة اللاعب وأنها مجرد مشادة كلامية بسبب عصبية اللعب.



وطلب المحامي أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب حسين الشحات من النيابة العامة استدعاء لاعبي الأهلي - شهود الواقعة، وهم محمد الشناوي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وأيضا محمد مجدي قفشة.

وقررت النيابة عقب الانتهاء من سماع أقوال حسين الشحات إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة لأقوال الشيبي لاعب نادي بيراميدز في اتهامه لـ «الشحات» بالسب والضرب خلال مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز.