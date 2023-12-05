الأهلى، كواليس جلسة التحقيق مع حسين الشحات في قضية الشيبى (فيديو)

الأهلى، كشف الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن كواليس جلسة التحقيق مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قضية محمد الشيبى لاعب نادي بيراميدز.

وقال شوبير إن التحقيقات أثبتت أن حسين الشحات لم يتجاوز لفظيا تجاه محمد الشيبى لاعب نادى ببراميدز.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا" النيابة العامة اخلت سبيل حسين الشحات بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه.

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تفاصيل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

البداية كانت مع صافرة الحكم بانتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز، في ختام بطولة الدوري الموسم الماضي، وقيام حسين الشحات، بصفع لاعب بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، وهو ما أثار ردود فعل واسعة وغاضبة، حيث قدمت إدارة نادي بيراميدز شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي.

ورد النادي الأهلي على ذلك بقرار توقيع غرامة مالية نصف مليون جنيه على الشحات وأعلن الأهلي عن العقوبة في بيان رسمي.

اعتذار حسين الشحات للاعب محمد الشيبي

وكان حسين الشحات نقدم باعتذار عما بدر منه من خلال بيان نشره عبر حسابه على تويتر قال فيه: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها نتيجة استفزازات لم أتحملها وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سُب أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها وأنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

وقال حسين الشحات في رسالته التي قدم فيها اعتذاره: "لن أبحث عن مبررات، ولكنى أجد نفسي مخطئًا وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد بل نتنافس جميعآ بشرف".

وتابع حسين الشحات اعتذاره فقال: "ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع، لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة".

وأكد الشحات اعتذاره بسبب تصرفه فقال: "وأعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري".



واستطرد قائلًا: "وأنني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وأنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسؤكم مني مرة أخرى".

عقوبة حسين الشحات بعد التعدي على الشيبي

وبرغم اعتذار حسين الشحات، لكن رابطة الأندية المصرية بالتنسيق مع عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات، كانت أعلنت عقوبة حسين الشحات بإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

وبرغم قبول نادي بيراميدز لاعتذار حسين الشحات في البداية، لكنه عاد وأعلن تصعيد الشكوى ضد الشحات، ولجميع الجهات المسؤولة في الكرة المصرية، وذكر في شكواه "أن النادي لن يسمح مطلقًا بإهانة أي فرد من منظومة وعائلة بيراميدز".

الشيبي يحرر بلاغا ضد الشحات

ازدادت حدة الأزمة بتحرير بلاغ من اللاعب محمد الشيبي ضد اللاعب حسين الشحات يتهمه فيه بالاعتداء عليه أثناء المباراة.

ومثل اللاعب محمد الشيبي بشخصه أمام النيابة العامة، وأدلى بأقواله أمامها مقدمًا ما لديه من أدلة وشهود لثبوت الواقعة، وقام ببيان حجم الأضرار التي لحقت به، وكذلك تم سماع شهود الإثبات في الواقعة، وتفريغ الفيديوهات المقدمة على "فلاشة" لرئيس النيابة الكلية.

كما أكد اللاعب في حديثه مع النيابة أنّه على ثقة كاملة بأنّ التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستنصفه، وأنّ ما ستؤول إليه التحقيقات سيكون له الأثر الفعّال في تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع الرياضي بمصر.

وحرزت النيابة العامة ٤ فيديوهات مقدمة إليها على أسطوانات من محامي محمد الشيبي وجاري الفحص للتأكد من صحتها.

مثول الشحات أمام النيابة العامة

وحضر حسين الشحات اليوم التحقيقات في النيابة العامة في قضية الشيبي، وتواجد الشحات بصحبة محاميه أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب الذي يسانده في القضية المرفوعة من جانب المغربي محمد الشيبي.

وقال حسين الشحات لجهات التحقيق إنه لم يوجه أي شتائم للاعب بيراميدز، مؤكدا أن ما حدث كان مجرد نرفزة ملعب بسبب ضغوط المنافسة بين الفريقين.

إخلاء سبيل حسين الشحات من النيابة

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة منذ ساعات، بإخلاء سبيل اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه من سراى النيابة في واقعة اتهامه بالاعتداء علي اللاعب محمد الشيبي.

ومن المنتظر أن تستمع النيابة للمرة الثانية لأقوال اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال التحقيقات بعد ساعات من الان.