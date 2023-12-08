الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة
أكدت وزارة الأوقاف أنه إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة الموافق 8 / 12 / 2023م.
افتتاح المساجد الجديدة
ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (383) مسجدًا منها (296) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(87) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8/ 12/ 2023 م عدد (11405) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(504) ملايين جنيه.
خريطة افتتاح المساجد الجديدة
مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد محمد صديق – نجع خليفة – الكوم الأصفر – طهطا
مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد عثمان عثمان – عرب الكابلات – الفتح
3. مسجد المؤمن – الحوطا الشرقية - ديروط
4. مسجد الدعوة الإسلامية – الحوطا الغربية - ديروط
5. مسجد الغني – الدوير - صدفا
مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد السعداوي عامر – مركز حوش عيسى
7. مسجد الضياء – قرية العوجا – مركز دمنهور
8. مسجد الشرقي – قرية الطنطاوي – مركز دمنهور
مديرية أوقاف أسوان
9. مسجد الروضة الشريفة – عزبة النخل قروي – إدفو قبلي – مركز إدفو
10. مسجد عزبة المرشح - الشلال - حي شرق
11. مسجد السيل الجديد – حي شرق
مديرية أوقاف المنيا
12. مسجد سوق الآخرة - بني خالد - مغاغة
مديرية أوقاف الإسكندرية
13. مسجد الإخلاص – منطقة باب العبيد – أبيس – محرم بيك
مديرية أوقاف بني سويف
14. مسجد الرحمة – الإسكان الاجتماعي 2 – منطقة 209 شرق النيل
مديرية أوقاف الفيوم
15. مسجد الرحمن – فيد يمين - سنورس
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