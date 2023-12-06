وزارة الأوقاف: واجهنا الفتاوى المضللة ونجحنا فى نشر الفكر الوسطي

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدولة المصرية عانت كثيرا من الفتوى المضلة قبل عام ٢٠١٠، والخلط فى فهم النصوص، لافتا إلى أن الكثير من المنتسبين زورا وبهتانا إلى الإسلام شوهوا سماحة الدين بمفاهيم مغلوطة.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، اليوم الأربعاء: "وزارة الأوقاف سيطرت على كل المنابر لنشر الفكر الوسطى والقضاء على الفتاوى المضللة، مع البناء الفكري للأئمة والخطباء والواعظات عبر خطط منهجية".

Advertisements

وأوضح: "وزارة الأوقاف بسطت الخطاب الدينى فى كافة مجالات التفسير والفقه والحديث، وكذلك عمل دروس متنوعة في المساجد للرواد بهدف نشر سماحة الدين الإسلامي وتصويب الخطاب الدينى وتصحيح المفاهيم".

الأوقاف: انفقنا ٤٠٠ مليون جنيه فى خدمة وتعليم القرآن الكريم فى عهد الرئيس السيسي

وقال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف أنفقت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد حوالى ٤٠٠ مليون جنيه على خدمة القرآن الكريم، لافتا إلى أنه تم أنفاق ٦٧ جنيها فى ٢٠٢٣.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، اليوم الأربعاء: "هناك العديد من الأنشطة الكثيرة خاصة بالقران الكريم، منها ٥ آلاف مقرأة للجمهور فى العديد من المساجد، ومقارئ كبار القراء، ومقاري الأئمة والواعظات، والتحفيظ عن بعد في عدد كبير من دول العالم".

وأوضح: "آخر الأنشطة التى لاقت إقبالا كبيرا من الجمهور، وهو (صحح قراءتك)، والتى بدأت فى ٣٣ مسجدا، وتوسعت الى ١٣٣ مسجدا، وهذا الرقم قابل للزيادة فى العديد من المساجد بمحافظات الجمهورية".

ولفت إلى أن هناك دولا كثيرة تطلب تدريب الأئمة لديها فى أكاديمية الأوقاف الدولية، لما لها من تميز فى التدريب ونشر الإسلام الوسطي الحنيف.