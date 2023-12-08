الشك كلمة السر في الجريمة.. تفاصيل تخلص زوج من زوجته طعنا بالسكين بسبب الغيرة.. واجهته بعلاقته مع إحدى الفتيات فانهال عليها بالضرب

دفعت الخلافات الزوجية صاحب محل مفروشات بمدينة المحلة الكبرى بالغربية إلى طعن زوجته بسكين المطبخ حتى الموت، بمنطقة الشعبية عقب مشاجرة نشبت بينهما خلال مناقشة حادة.

علاقة غير مشروعة

الشك الزوجة في سلوك زوجها دفعها لمواجهته بما وصل لها من معلومات تفيد بإقامته علاقة غير مشروعة مع أحد الفتيات، وهو الأمر الذي نفاه الزوج، ونشبت مشاجرة بينهما، تعدى عليها بالضرب بسكين وسط توسلاتها من عدم الاعتداء عليها.



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لم يلن قلب الزوج لتلك التوسلات ولم يرحم استغاثات الزوجة، وقام بإحضار سكين المطبخ وظل ينهال على المجنى عليها بالطعن حتى فارقت الحياة.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بـ تشريح جثة السيدة وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب ورود هذا التقرير، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكانت منطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، شهدت مصرع زوجة على يد زوجها بطعنة نافذة في القلب إثر نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، بسبب خلافات أسرية بينهما وغيرة المجني عليها على المتهم بسبب كثرة خروجاته المتكرره، وتم التصريح بدفنها.

بداية الواقعة بتلقي الاجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارًا بمصرع سيدة في العقد الثاني من العمر، بمنطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة، وأن وراء الواقعة زوج المجني عليها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوة من مباحث قسم شرطة ثان المحلة تحت إشراف الرائد محمد عيد رئيس مباحث القسم، وتبين مصرع زوجة تدعى "روان.ا" تبلغ من العمر 22 عاما، على يد زوجها يدعى “أحمد.ع.ع” يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل صاحب محل مفروشات.



وتبين من المعاينة وفحص الجريمة أن السبب وراء الواقعة، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب غيرة المجني عليها على المتهم وكثرة معاتبتها له على تأخره خارج المنزل، بعد مواعيد عمله، تطورت إلى إقدام المتهم بإنهاء حياة المجني عليها (زوجته) بطعنة نافذة في القلب بواسطة سلاح أبيض.

وجرى التحفظ على سلاح الجريمة وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي المنشاوى العام.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم ثان المحلة من القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.