الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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حوادث

القصة الكاملة لمقتل ربة منزل على يد زوجها في الغربية

مقتل ربة منزل على
مقتل ربة منزل على يد زوجها، فيتو

أثارت جريمة قتل ربة منزل على يد زوجها في مركز المحلة الكبرى بالغربية، حالة من الجدل عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع نشر تفاصيل الواقعة واعترافات المتهم، وكون الزوجة تبلغ من العمر ٢٢ عاما، والزوج صاحب محل مفروشات ويبلغ من العمر ٢٧ عاما، وهي أم أولاده، لكن لحظة غضب أجهزت هذه العشرة. 

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الغربية، خبر جريمة القتل على نطاق واسع، مؤكدين أن كثرة الجرائم تستحق وقفة من علماء علم الاجتماع والنفس لمناقشة أسباب الجرائم خاصة أن هذه الواقعة حدثت بين زوجين. 

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تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة المحلة الكبري، يفيد بمصرع ربة منزل تدعى روان.ا تبلغ من العمر 22 عاما، على يد زوجها يدعى أحمد.ع.ع يبلغ من العمر 27 عاما ويعمل صاحب محل مفروشات بطعنة نافذة في الصدر بسكين المطبخ ما أدى إلى وفاتها. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وجرى معاينة مسرح الجريمة وتم ضبط المتهم والتحفظ على أداة الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات. 

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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