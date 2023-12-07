صراعات داخل مكتب نتنياهو، إعلام عبري يكشف تفاصيل الاشتباكات بين الكبار خلف الجدران

أحداث فلسطين وإسرائيل، كشفت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الخميس، عن وجود خلافات كبيرة داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.



خلافات كبيرة داخل مكتب نتنياهو



ونقلت القناة 13 العبرية،عن مصدر قوله: إن هناك توترا بين أهم شخصيتين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في ظل الأوقات الحرجة التي تشهدها دولة الاحتلال الإسرائيلية.

وأوضحت القناة العبرية أن المسؤولين هما السكرتير العسكري لرئيس الوزراء آفي جيل، وسكرتير الحكومة الإسرائيلية، تساحي برافرمان.



وأفادت القناة الـ13 تأكيد المصدر: أن "جيل غاضب من أن برافرمان يحرمه من حرية الوصول إلى معلومات نتنياهو، بما في ذلك القضايا العملياتية، واشتبك الاثنان حول هذا الموضوع".

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خلافات تعصف بحكومة الاحتلال الإسرائيلية



وأشارت القناة، إلى أن برافرمان يسيطر على تنظيم من يدخل ويخرج إلى مكتب رئيس الوزراء، ويصر على أن كل شيء يجب أن يمر من خلاله.



ونشبت خلافات كبيرة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بين رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، أولاف جالانت



ويوم السبت الماضي قال بنيامين نتنياهو:" اقترحت على وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نخرج في مؤتمر صحفي مشترك لكنه قرر الخروج لوحده"



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه كان على اتصال يومي مع البيت الأبيض، وتم مضاعفة عدد الأسرى الذين تم الإفراج عنهم



نتنياهو يكشف أهداف إسرائيل من الحرب البرية على غزة



وزعم نتنياهو أن جيش الاحتلال دمر 400 هدف لحركة حماس، مأكدا على أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى يتم تحديد كافة الأهداف التي حددتها للحرب البرية على غزة.



وفي وقت سابق كشفت تقارير عبرية، اليوم السبت، عن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات العسكرية مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس - خلال الفترة القادمة في قطاع غزة.



وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال، ان جيش الاحتلال بدأ يركز خططه في الحرب على اغتيال قادة حماس سواء في قطاع غزة أو في أي منطقة حول العالم.

وشكل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحدة عسكرية أطلق عليها اسم "نيلي"، وذلك بهدف تتبع واغتيال قادة حركة حماس في داخل وخارج فلسطين.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، تقريرًا يكشف خطة إسرائيل لاغتيال قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم، بمجرد انتهاء حربها في قطاع غزة.



العدوان الإسرائيلي على غزة

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر وكالات الاستخبارات بوضع خطط لاغتيال كبار قادة حماس، الذين يعيشون خارج غزة "في أي مكان بالعالم".



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