هيئة البث الإسرائيلية تكذب نتنياهو: قواتنا لم تحاصر منزل السنوار

فجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، مفاجأة مدوية بعد أن أظهرت زيف ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن محاصرة الجيش الإسرائيلي منزل قائد حركة حماس " يحيى السنوار " بجنوب قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، إن القوات لم تحاصر بعد منزل زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، مكذبة بذلك تصريحات نتنياهو، حول “تطويق المنزل”.

حقيقة حصار قوات الاحتلال لمنزل يحيى السنوار



وكان جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، قد أعلن أن هدفه الآن الوصول لقائد حركة حماس يحيى السنوار وتصفيته.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إلى أن زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، ليس فوق الأرض، وذلك بعد أن أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن قوات الجيش تحاصر منزل السنوار في قطاع غزة.

وأضاف هاجاري: "هذا ليس المكان المناسب للحديث عن مثل هذه الأمور. مهمتنا هي الوصول إلى السنوار وقتله، وعلينا أن نفعل ذلك في أسرع وقت ممكن.

وأشار هاجاري بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إلى أن 138 شخصا ما زالوا محتجزين في غزة.

وأضاف أن "دور الصليب الأحمر هو زيارة المختطفين في أي مكان في العالم والتأكد من حالتهم الصحية".

وتابع: "نحن نصر عن ذلك كل يوم، ولكن في النهاية لا نثق إلا في أنفسنا. مهمتنا هي إعادة الجميع إلى منازلهم".

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حصار منزل يحيي السنوار قائد حركة حماس





وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قال خلال مقطع مصور نشره على موقع "إكس": قلت الليلة الماضية، إن قواتنا يمكنها الوصول إلى أي مكان في قطاع غزة. والآن هي تحاصر منزل السنوار".

ومضى قائلا: "يمكن للسنوار الهروب، لكنها مسألة وقت فقط قبل أن نصل إليه".

وبالإضافة إلى استمرار عملياتها العسكرية شمالي قطاع غزة، تشن إسرائيل قصفا عنيفا على خان يونس، حيث يوجد منزل عائلة السنوار، تزامنا مع توغل بري لقواتها.

وكان قد زعم جيش الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، إن قواته في غزة تعمل "في قلب مدينة خان يونس" الواقعة جنوب القطاع للمرة الأولى.

وأضاف في بيان أن الجنود "وصلوا إلى وسط خان يونس وبدأوا غارات مستهدفة في قلب المدينة" التي وصفتها بأنها رمز لحكم حماس العسكري والإداري.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الأربعاء ارتفاع عدد قتلاه في قطاع غزة إلى 411 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي.





قتلى جيش الاحتلال في قطاع غزة



وجاء بيان الجيش الإسرائيلي عقب الإعلان عن مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح وصفها بالخطيرة خلال معارك شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على موقعه الرسمي: "قُتل الرقيب أول –احتياط -عيدي شاني، 39 عامًا، من تسور يتسحاق، من اللواء 6036 لوجستي، في معركة شمال قطاع غزة".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من الكتيبة 424، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة.

