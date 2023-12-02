إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

شهد طريق طنطا -كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل قرية سملا في نطاق محافظة الغربية، إصابة 7 اشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص، وجري نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية



كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث مروري علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل قرية سملا وأنباء عن مصابين

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل قرية سملا وإصابة 7أشخاص وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية

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وكشف مصدر طبي أن المصابين أغلبهم مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور ونزيف بالبطن وهم: علي سيد حلمي 20 عاما، ومحمد منصور علي سيد 20 عاما، سارة سعد حسن باشا 30 عاما طبيبة بمستشفى كفر الشيخ العام، ومحمد مصطفى السيد 27 عاما، وحسام مصطفى السيد 50 عاما، وحمدي السيد عبد الرحمن مراد 30 عاما طبيب بمستشفى كفر الشيخ العام، وأسماء حمدي سلطان عبد المجيد 29 عاما طبيبة بمستشفى كفر الشيخ العام.

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة انبعاث غاز سام من مادة مجهولة بالغربية.

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وشهدت إحدى قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية وفاة شخص، فيما أصيب 8 آخرون بحالات اختناق نتيجة انبعاث غاز سام تسبب في اختناقهم، ونفوق 2 رأس ماشية.

وجاء ذلك بعد قيام المتوفى بنقل مادة مجهولة تشبه "الأسمنت" لمنزله بإحدى قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، عثر عليها على شاطئ ترعة مبطنة، وما أن سكب عليها المياه حتي حدثت تفاعلات كيميائية نتج عنها انبعاث غاز سام تسبب في اختناقهم ونفوق 2 رأس ماشية.

وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وفرض كردون أمني في مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.