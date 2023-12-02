السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

طريق طنطا -كفر الشيخ
طريق طنطا -كفر الشيخ الدولي

شهد طريق طنطا -كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل قرية سملا في نطاق محافظة الغربية، إصابة 7 اشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص، وجري نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية

محافظ الغربية يتفقد التجهيزات بـ6 مقرات انتخابية بمدينة السنطة

بمشاركة 30 ألف طالب.. جامعة طنطا تنظم 24 ندوة توعوية عن الانتخابات الرئاسية


كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث مروري علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل قرية سملا وأنباء عن مصابين

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل قرية سملا وإصابة 7أشخاص وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية

Advertisements

وكشف مصدر طبي أن المصابين أغلبهم مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور ونزيف بالبطن وهم: علي سيد حلمي 20 عاما، ومحمد منصور علي سيد 20 عاما، سارة سعد حسن باشا 30 عاما طبيبة بمستشفى كفر الشيخ العام، ومحمد مصطفى السيد 27 عاما، وحسام مصطفى السيد 50 عاما، وحمدي السيد عبد الرحمن مراد 30 عاما طبيب بمستشفى كفر الشيخ العام، وأسماء حمدي سلطان عبد المجيد 29 عاما طبيبة بمستشفى كفر الشيخ العام.

 

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة انبعاث غاز سام من مادة مجهولة بالغربية.

-إعلانات-

وشهدت إحدى قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية وفاة شخص، فيما أصيب 8 آخرون بحالات اختناق نتيجة انبعاث غاز سام تسبب في اختناقهم، ونفوق 2 رأس ماشية.

وجاء ذلك بعد قيام المتوفى بنقل مادة مجهولة تشبه "الأسمنت" لمنزله بإحدى قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، عثر عليها على شاطئ ترعة مبطنة، وما أن سكب عليها المياه حتي حدثت تفاعلات كيميائية نتج عنها انبعاث غاز سام تسبب في اختناقهم ونفوق 2 رأس ماشية. 

وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وفرض كردون أمني في مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق القطامية

محافظ الغربية يتفقد التجهيزات بـ6 مقرات انتخابية بمدينة السنطة

مصرع شابين في انقلاب موتوسيكل بالغربية

ضبط 54 طنا و137 كيلو منتجات غذائية مغشوشة بالغربية

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز يتعادل مع الأهلي بهدف في الدقيقة 90 (صور)

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام يانج أفريكانز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك يانج أفريكانز (صور)

على علاقة غير شرعية بأمها، اعترافات طالب إعدادي اعتدى على طفلة في الدقهلية

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام يانج أفريكانز 1-1 بدوري أبطال أفريقيا (صور)

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

Advertisements

منوعات

المزيد

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 2-12-2023 بالأسواق

بكام سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

مستندات فتح حساب الدولار من بنك القاهرة

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في احتكار العملة الأجنبية؟ المفتي يجيب

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية