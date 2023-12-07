والد ضحية الغيرة بالغربية: عايز حق بنتي من جوزها وذنبها إيه تتقتل بهذه البشاعة

قال والد الزوجة المقتولة على يد زوجها بالغربية، إن المتهم سبق أن تعدى عليها مرات عديدة مؤكدا أن هناك خلافات زوجية سابقة كانت بين الزوجين.

وأوضح والد الزوجة المقتولة، أن المتهم تم القبض عليه، وفي نبرة حزن قال: ذنبها إيه بنتي وذنب ابنها الطفل إيه، مؤكدا أنه لا يعلم سبب الجريمة وإقدام زوج ابنته على ارتكابها بهذه البشاعة.

وأوضح والد الزوجة المقتولة، أن حديثا دار بينها ونفذ جريمته بقتل الزوجة بطريقة بشعة مستخدما سكين المطبخ.



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وطالب والد المجني عليها بسرعة تقديم المتهم إلى المحاكمة، وإصدار أقصى عقوبة ممكنة عليه حتى يرتاح قلبه، وسرعة الإتيان بحق ابنته وحق وليدها الصغار.

وكانت منطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، قد شهدت مصرع زوجة على يد زوجها بطعنة نافذة في القلب إثر نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، بسبب خلافات أسرية بينهما وغيرة المجني عليها على المتهم بسبب كثرة خروجاته المتكررة، وتم التصريح بدفنها.

بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا بمصرع سيدة في العقد الثاني من العمر، بمنطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة، وأن وراء الواقعة زوج المجني عليها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من مباحث قسم شرطة ثان المحلة تحت إشراف الرائد محمد عيد رئيس مباحث القسم، وتبين مصرع زوجة تدعى "روان.ا" تبلغ من العمر 22 عاما، على يد زوجها يدعى “أحمد.ع.ع” يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل صاحب محل مفروشات.



وتبين من المعاينة وفحص الجريمة أن السبب وراء الواقعة، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب غيرة المجني عليها على المتهم وكثرة معاتبتها له على تأخره خارج المنزل، بعد مواعيد عمله، تطورت إلى إقدام المتهم بإنهاء حياة المجني عليها (زوجته) بطعنة نافذة في القلب بواسطة سلاح أبيض.

وجرى التحفظ على سلاح الجريمة وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنشاوي العام.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم ثان المحلة من القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.