الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس عامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في الغربية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار , فيتو

 جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه.

وكان مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية تلقى بلاغا بقيام (عامل - مقيم بدائرة المركز) بالتنقيب عن الآثار بمحل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بالطابق الأرضى بالعقار محل سكنه، وعثر بداخله على (حفرة - وأدوات التنقيب).. وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته. 

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و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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النيابة العامة مركز شرطة بسيون الغربية مديرية أمن الغربية

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