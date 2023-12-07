الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

كنز القمامة، كيف حول مؤتمر المناخ النفايات إلى موارد تخدم أكثر من 100 مليون شخص؟

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

تمكن مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف الثامن والعشرين المعني بـ تغيير المناخ من وضع ملف النفايات على رأس أولويات وملفات المؤتمر، وذلك من خلال إطلاق مبادرتين خاصتين بالنفايات وكيفية الاستفادة منها والتصدي للانبعاثات الضارة التي تخرج منها.

 

مبادرة النفايات إلى الصفر

النفايات إلى الصفر هو تحالف تطوعي يتكون من الحكومات على جميع المستويات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لإزالة الكربون من قطاع إدارة النفايات وتحويل النفايات إلى موارد، وتعتبر "نفايات إلى الصفر" مبادرة رسمية في إطار "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقودها وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة (MOCCAE)، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، ورولاند بيرجر.

 

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خريطة النفايات

تعد Waste MAP أول منصة عالمية على الإطلاق تستخدم المراقبة عبر الأقمار الصناعية لتتبع وقياس انبعاثات غاز الميثان من النفايات، وقد تم تطويرها بواسطة Global Methane Hub، ومؤسسة Google، ومعهد Rocky Mountain، وفريق عمل الهواء النظيف (CATF)، والمعهد الهولندي لأبحاث الفضاء (SRON)/GHGSat ومخطط الكربون. 

 

ويمكن للحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية استخدام المنصة لتحديد وتخفيف انبعاثات غاز الميثان قبل أن تصبح خطيرة، ومن المقرر أن يتم إطلاق المنصة في 20 مدينة عالمية كبرى تضم مجتمعة أكثر من 100 مليون شخص.

 

وكانت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 قد أعلنت عن سلسلة من الشراكات والمبادرات لتسريع التحول إلى صافي الصفر من انبعاثات الكربون، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في المدن.

 

وتغطي المبادرات قطاعات تشمل المباني، وأنظمة إدارة النفايات والموارد، ومرونة المياه في المناطق الحضرية، واستعادة الطبيعة الحضرية.

 

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