الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الإعلام الإسرائيلي يكشف كذب جيش الاحتلال ويعلن حصيلة الجنود المصابين خلال 72 ساعة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن 24 جنديا إسرائيليا مصابون من بينهم حالتين خطيرتين، وصلوا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع عبر مروحيات جيش الاحتلال.

 

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال في بيان صادر عنه عن إصابة 3 جنود فقط خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية، وهو ما يثبت كذب الجيش في إحصائياته. 


خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على غزة 

وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن  مجاهدينا تمكنوا في 72 ساعة الماضية من تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا.

 

 

وقال أبو عبيدة  في  بيان  اليوم الخميس، إن رجال المقاومة أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بن قتيل وجريح بتفجير فتحات أنفاق ومنازل، ودكوا الحشود العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى.

 

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رشقات صاروخية تستهدف الكيان الصهيوني


وأوضح المتحدث باسم كتائب القسام: أن مجاهدينا وجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة داخل الكيان الصهيوني.

 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن مقتل ضابط و3 جنود خلال معارك مع كتائب القسام في قطاع غزة.


وأكد جيش الاحتلال في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل نجل غادي أيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان الأسبق  في جيش الاحتلال خلال معارك مع كتائب القسام في القطاع.


خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة

وكبدت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس وعلى مدار الـ3 أيام الماضية جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأرواح  والمعدات العسكرية.

 

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونجحت المقاومة الفلسطينية في تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت حركة حماس، أن عناصرها قتلوا جنودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في معارك شهدتها مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

وقالت الحركة: "تمكنا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية الغول شمال شرقي خان يونس".

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جيش الاحتلال: فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في حرب غزة وطريقنا طويل

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جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط و3 جنود خلال معارك مع كتائب القسام في غزة

 

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