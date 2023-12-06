الفصائل الفلسطينية تصر على رفض التهجير إلى سيناء وتوجه نداء لمصر

أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن الموقف الفلسطيني موحد في التصدي للمؤامرة التي يحيكها الاحتلال الإسرائيلي والتي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء.

وقالت اللجنة في بيانها: "نرفض أية مشاريع لتوطين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة سواء في سيناء أو غيرها"، لافته إلى أن الشعب الفلسطيني له له وطن واحد يعيش فيه هو فلسطين وفلسطين فقط.

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ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت اللجنة الفلسطينية في بيانها: أنه من يريد حماية الشعب الفلسطيني في غزة عليه أن يتدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية ويفتح المعابر وليس تنفيذ أهداف العدو بتهجير الفلسطينيين إلى خارج وطنهم.

واعربت اللجنة الفلسطينية عن تقديرها وتثمينها لموقف مصر بالرفض القطعي لهذه المؤامرة، داعيه إياها للحفاظ على هذه الموقف والتصدي للعدوان البربري الإسرائيلي ومخططاته الإجرامية.

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية دول العالم إلى التدخل العاجل لوقف هذه المؤامرة عبر وقف حرب الإبادة الجماعية ودحر قوات الاحتلال الإسرائيلي النازي عن كامل قطاع غزة.

وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلية خطة التهجير للشعب الفلسطيني ودعا جيش الاحتلال، يوم الأحد، سكان جباليا، والشجاعية، والزيتون، والبلدة القديمة، في غزة، لإخلاء منازلهم فورًا عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حي الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة.

اخلاء منازل سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة

وقال متحدث جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، على منصة إكس: "إلى سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة- حفاظًا على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فورًا عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حييْ الدرج وتفاح، وغرب مدينة غزة



وأضاف: "نشرنا خريطة المناطق التي تقسم أراضي القطاع إلى مناطق وأحياء تعرفونها، في مسعى لمساعدتكم، في المراحل التالية من الحرب، على فهم وإدراك التوجيهات الصادرة والانتقال من مواقع محددة بدقة إذا ما لزم الأمر، حفاظًا على أمنكم وسلامتكم".



وقال أدرعي زاعما في منشوره، الذي تضمن رابط موقع الخريطة: " يا سكان شمال قطاع غزة، إن الانصياع إلى تعليمات الإجلاء هو أكثر الطرق أمانًا للحفاظ على سلامتكم، وحياتكم وحياة عائلاتكم".

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