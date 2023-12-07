الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

"انت حلو في كل وقت".. آخر ما كتبته "روان" ضحية الغيرة على يد زوجها (صور)

روان ضحية الغيرة
"روان" ضحية الغيرة على يد زوجها،فيتو

أقدم شاب على قتل زوجته بالسكين بعد مرور ٣ سنوات فقط من زواجهما، بمنطقة الشعبية التابعة لمدينة المحلة الكبرى في الغربية.

جزار ينهي حياة سائق لسرقته في الغربية

تجديد حبس عامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في الغربية

وكان آخر منشور للضحية في ٣ ديسمبر للاحتفال بعيد زواجهما، وكتبت روان حينها 'كل حاجة في وقتها حلوة وانت حلو لي كل وقت'.
 

وكانت منطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، شهدت مصرع زوجة على يد زوجها بطعنة نافذة في القلب إثر نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، بسبب خلافات أسرية بينهما وغيرة المجني عليها على المتهم بسبب كثرة خروجاته المتكررة، وتم التصريح بدفنها.

Advertisements

بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا بمصرع سيدة في العقد الثاني من العمر، بمنطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة، وأن وراء الواقعة زوج المجني عليها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوة من مباحث قسم شرطة ثان المحلة تحت إشراف الرائد محمد عيد رئيس مباحث القسم، وتبين مصرع زوجة تدعى "روان.ا" تبلغ من العمر 22 عاما، على يد زوجها يدعى “أحمد.ع.ع” يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل صاحب محل مفروشات.

وتبين من المعاينة وفحص الجريمة أن السبب وراء الواقعة، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب غيرة المجني عليها على المتهم وكثرة معاتبتها له على تأخره خارج المنزل، بعد مواعيد عمله، تطورت إلى إقدام المتهم بإنهاء حياة المجني عليها (زوجته) بطعنة نافذة في القلب بواسطة سلاح أبيض.

وجرى التحفظ على سلاح الجريمة وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنشاوى العام.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم ثان المحلة من القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا

مواد متعلقة

جزار ينهي حياة سائق لسرقته في الغربية

تجديد حبس عامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في الغربية

آداب طنطا تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لطلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي

السنطة يفوز على سكة حديد طنطا برباعية ويواصل صدارة الدرجة الرابعة لكرة القدم

الأكثر قراءة

"انت حلو في كل وقت".. آخر ما كتبته "روان" ضحية الغيرة على يد زوجها (صور)

الإعلام الإسرائيلي يكشف كذب جيش الاحتلال ويعلن حصيلة الجنود المصابين خلال 72 ساعة

بدءا من الإثنين المقبل، أمطار رعدية وغزيرة على هذه المناطق

القتل من مسافة 2 كيلو متر، معلومات عن قناصة حماس "غول" التي تفوقت على الروس

حماس تؤكد تحذير السيسي من مخطط التهجير: سيناء ستكون قاعدة للمقاومة (فيديو)

أبو عبيدة يثلج الصدور بإحصائية هائلة عن خسائر إسرائيل خلال 72 ساعة

صندوق النقد الدولي يحدد موعد استكمال المحادثات مع مصر لبحث زيادة القرض

عراة يقتلون الواحد تلو الآخر.. الاحتلال يرتكب أبشع جريمة بحق 100 فلسطيني في غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

طارق أبو عابد، قصة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح لطمة جديدة في جبين الاحتلال

رواج بنجر السكر، 10 معلومات هامة حول زراعته في المنيا (صور)

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

"عالم ما بعد الإسكندر المقدوني"، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-12-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 7-12-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات سيتروين خلال شهر ديسمبر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

خالد الجندي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر حتمي

علاج نسيان القرآن بعد حفظه

المزيد
الجريدة الرسمية