الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس غدا الجمعة 8-12-2023 في مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة  ليسود طقس  لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.  

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 07-12-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 07- 12- 2023 في مصر


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على سيناء، بارد ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

 ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

Advertisements

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء .

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 07-12-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 07- 12- 2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 07-12-2023 فى مصر

شبورة كثيفة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الغد

حالة الطقس غدا الخميس 7 -12-2023 فى مصر

الأكثر قراءة

قرار المالية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية (مستند)

خبير اقتصادي يكشف عن حل جوهري لأزمة الدولار في الأسواق خلال 2024

تعرف على أسعار تذاكر حفل روبي في السعودية

تصريح صادم من عبير صبري عن غزة..فماذ قالت؟

حالة الطقس غدا الجمعة 8-12-2023 في مصر

4 إجراءات عاجلة من الكهرباء لعدم انقطاع التيار أثناء الانتخابات الرئاسية

أحمد عبد القادر ينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن الأهلي

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

Advertisements

منوعات

المزيد

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 7-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

2000 حالة إصابة يوميًا، كوفيد-19 يغزو التشيك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الحرنكش لصحة الجسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية