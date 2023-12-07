الأمم المتحدة: إسرائيل تدفع الفلسطينيين لجنوب غزة وأكثر من مليوني شخص يجهلون مصيرهم

اخبار غزة، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن إسرائيل تدفع الفلسطينيين للتوجه إلى جنوب غزة، لكنهم لا يجدون مناطق آمنة.

مستقبل الفلسطينيين في غزة

وأضاف جريفيث، وفقا لتصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية” منذ قليل: أن أكثر من مليوني شخص في غزة لا يدرون ما هو مستقبلهم.

الهجوم الإسرائيلي علي غزة

وأكد: وتيرة الهجوم العسكري الإسرائيلي في جنوب غزة تكرار لما كانت عليه في شمال القطاع، ونتفاوض حول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وهناك بوادر لفتح معبر كرم أبو سالم".

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شهداء غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 17177 شهيد وعدد المصابين إلى 46000 مصاب منذ بدء العدوان.



وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة أوكسفام (إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في العالم في مجالي الإغاثة والتنمية) إن تدمير قطاع غزة يهدر أي فرصة لتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وتابعت: "الفوضى تطغى على النظام الإنساني الدولي وإسرائيل تنفذ حملة عقاب جماعي في قطاع غزة، ونخشى من إجبار النظام الإنساني على الاختيار المستحيل بين مساعدة المدنيين والتواطؤ في ترحيلهم القسري".

وقف فوري لإطلاق النار في غزة



وأضافت أوكسفام في بيان: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى ضمان الوصول الآمن لمساعدة سكان غزة وإنقاذ الأرواح، وما يسمى بالمناطق الآمنة التي أنشأتها إسرائيل داخل غزة غير محمية ولا موثوقة ولا يمكن الوصول إليها".

واستطردت: "السياسيون فشلوا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهو العمل الإنساني الوحيد الذي يشكل أهمية حقيقية، والهجوم الإسرائيلي في جنوب غزة يجعل أي استجابة إنسانية في القطاع بأكمله مستحيلة".

شرطان لإنهاء العدوان على غزة



وزعم المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم أنه يمكن إنهاء الحرب في قطاع غزة بشرطين.

الأول هو الإفراج عن كل الأسرى، والثاني استسلام حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وكان مدير وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، كشف اليوم الخميس، عن حفر مقبرة جماعية بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر.