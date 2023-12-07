الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: إسرائيل تدفع الفلسطينيين لجنوب غزة وأكثر من مليوني شخص يجهلون مصيرهم

معاناة أهالي غزة
معاناة أهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي، فيتو

اخبار غزة، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن إسرائيل تدفع الفلسطينيين للتوجه إلى جنوب غزة، لكنهم لا يجدون مناطق آمنة.

 

مستقبل الفلسطينيين في غزة

وأضاف جريفيث، وفقا لتصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية” منذ قليل: أن أكثر من مليوني شخص في غزة لا يدرون ما هو مستقبلهم.

 

الهجوم الإسرائيلي علي غزة 

وأكد: وتيرة الهجوم العسكري الإسرائيلي في جنوب غزة تكرار لما كانت عليه في شمال القطاع، ونتفاوض حول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وهناك بوادر لفتح معبر كرم أبو سالم".

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ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 17177 شهيدا و46 ألف مصاب

الأمين العام للأمم المتحدة يستخدم المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لأول مرة.. جوتيرش يدعو مجلس الأمن لوقف الإبادة الجماعية في غزة.. والفيتو الأمريكي والتواطؤ الغربي يعطل جهود وقف الحرب

 

شهداء غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 17177  شهيد وعدد المصابين إلى 46000 مصاب  منذ بدء العدوان.


وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة أوكسفام (إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في العالم في مجالي الإغاثة والتنمية) إن تدمير قطاع غزة يهدر أي فرصة لتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وتابعت: "الفوضى تطغى على النظام الإنساني الدولي وإسرائيل تنفذ حملة عقاب جماعي في قطاع غزة، ونخشى من إجبار النظام الإنساني على الاختيار المستحيل بين مساعدة المدنيين والتواطؤ في ترحيلهم القسري".

 

وقف فوري لإطلاق النار في غزة
 

وأضافت أوكسفام في بيان: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى ضمان الوصول الآمن لمساعدة سكان غزة وإنقاذ الأرواح، وما يسمى بالمناطق الآمنة التي أنشأتها إسرائيل داخل غزة غير محمية ولا موثوقة ولا يمكن الوصول إليها".

واستطردت: "السياسيون فشلوا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهو العمل الإنساني الوحيد الذي يشكل أهمية حقيقية، والهجوم الإسرائيلي في جنوب غزة يجعل أي استجابة إنسانية في القطاع بأكمله مستحيلة".

 

شرطان لإنهاء العدوان على غزة
 

وزعم المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم أنه يمكن إنهاء الحرب في قطاع غزة بشرطين.

الأول هو الإفراج عن كل الأسرى، والثاني استسلام حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وكان مدير وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، كشف اليوم الخميس، عن حفر مقبرة جماعية بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر.

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