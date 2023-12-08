السيارات الصينية BYD تكسر حاجز النصف مليون جنيه في شهر ديسمبر

السيارات الصينية، ارتفعت أسعار السيارات الصينية خاصة سيارات BYD F3 موديل 2024 بعد ارتفاع كبير في الطلب على شرائها ونقص المعروض داخل معارض السيارات، وبلغت قيمة الزيادة نحو 50 الف جنيه.





أسعار سيارات بي واي دي F3 بعد الزيادة



واخطر آلوكيل المحلي للعلامة التجارية بالسيارات الصينية، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة علي اسعار السيارات خلال شهر ديسمبر الجاري وبالتزامن مع انتهاء عام 2023، ونرصدها في التقرير التالي:-

Advertisements



يصل سعر أول فئة مانيوال 550 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.



يصل سعر ثاني فئة أوتوماتيك 635 ألف جنيه بدلًا من 600 ألف جنيه بزيادة 35 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات بي واي دي F3



زودت سيارات بي واي دي f3 في مصر بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال أوتوماتيك. كما تحقق السيارة استهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.



وأعلنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة للتأمين، إجمالى السيارات التي تم ترخيصها فى السوق المحلى خلال الـ 10 أشهر من العام الجارى، بداية من مطلع شهر يناير حتى شهر شهر أكتوبر، واحتلت المركز الأول سيارات BYD F3.

مبيعات السيارات الصينية مبيعًا في 2023

ونرصد فى التقرير التالى ترتيب مبيعات السيارات الصينية بمصر خلال أول 10 شهور، وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة للتأمين، وهى كالتالي:

1- بي واي دي F3 بعدد 3830 سيارة.



2- شيري تيجو 3 بعدد 2715 سيارة.

3- شيري أريزو 5 بعدد 2649 سيارة.

4- شيري تيجو 7 بعدد 2379 سيارة.

5- MG 5 بعدد 1827 سيارة.

مواصفات سيارات بي واي دي F3

وتأتي بي واي دي f3 في مصر بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 أحصنة وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات، كما تحقق السيارة استهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

مبيعات السيارات الصينية فى مصر

وكانت السيارات الصينية، تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصرى، حيث عرفت بالسيارات الشعبية، الأكثر انتشار ويرجع ذلك بسبب خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار المتعلقة بالسيارات، بالإضافة ذلك أسعارها التى تتلائم مع الكثير من الفئات المصرية وتصميمها الفريد من نوعه من الأداء الرياضى، وجميعها عوامل أدت الى احتلال السيارات الصينية مكانة فى السوق المصرى

مواصفات وسائل الأمان والسلامة سيارات BYD F3

- 2 وسادة هوائية

– فرامل مانعة للانغلاق ABS

– توزيع إلكتروني للفرامل EBD

– إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة

– مصابيح خلفية LED

– مرايات جانبية كهربائية

– زجاج كهربائي أمامي وخلفي

– زجاج أمامي مظلل

– جنوط رياضية 15 بوصة

- مكيف هواء

– عجلة قيادة قابلة للتعديل