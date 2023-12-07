عرض 3 أفلام ضمن نادي السينما المستقلة بالهناجر، اعرف المواعيد

يستأنف نادى السينما المستقلة، التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، نشاطه الفنى، وذلك يوم السبت القادم الموافق ٩ ديسمبر الجاري في تمام السادسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

عروض نادي السينما المستقلة

ويعرض النادي كل من الفيلم الروائى القصير "ميراث خفى" للمخرج ابراهيم عطية، والفيلم الروائي القصير "النمرة" للمخرج أحمد ريان، والفيلم التسجيلى "أختي" للمخرج ابانوب رضا.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

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نادي السينما المستقلة

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك السبت الثاني من كل شهر، ويشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر.