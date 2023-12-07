الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

عرض 3 أفلام ضمن نادي السينما المستقلة بالهناجر، اعرف المواعيد

بوستر الفيلم التسجيلي
بوستر الفيلم التسجيلي أختي، فيتو

يستأنف نادى السينما المستقلة، التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، نشاطه الفنى، وذلك يوم السبت القادم الموافق ٩ ديسمبر الجاري في تمام السادسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

 

عروض نادي السينما المستقلة 

ويعرض النادي كل من الفيلم الروائى القصير "ميراث خفى" للمخرج ابراهيم عطية، والفيلم الروائي القصير "النمرة"  للمخرج أحمد ريان،  والفيلم التسجيلى "أختي"  للمخرج  ابانوب رضا. 

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

Advertisements

نادي السينما المستقلة 

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك السبت الثاني من كل شهر، ويشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر.

نادي السينما المستقلة يحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر في الهناجر، اليوم

عرض ومناقشة فيلم كريم حرا ضمن أسبوع السينما الفلسطينية بالهناجر (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عروض نادي السينما المستقلة نادي السينما المستقلة المركز القومي للسينما سينما الهناجر دار الأوبرا

مواد متعلقة

العمارة الشعبية المصرية، معرض فني وندوة بمركز الهناجر للفنون

عرض فيلم "ستموت في العشرين" بسينما الهناجر اليوم

الأكثر قراءة

أبو عبيدة يثلج الصدور بإحصائية هائلة عن خسائر إسرائيل خلال 72 ساعة

عراة يقتلون الواحد تلو الآخر.. الاحتلال يرتكب أبشع جريمة بحق 100 فلسطيني في غزة (فيديو)

صندوق النقد الدولي يحدد موعد استكمال المحادثات مع مصر لبحث زيادة القرض

ارتفاع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

سامح شكري يطالب بمنح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم الضفة وغزة

ماذا قدم معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مؤقت؟

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

رواج بنجر السكر، 10 معلومات هامة حول زراعته في المنيا (صور)

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

"عالم ما بعد الإسكندر المقدوني"، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

نجوي إبراهيم تعلن شفاءها من مرض السرطان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 7-12-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 7-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواجهات نارية بالجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج نسيان القرآن بعد حفظه

مانعة من عذاب القبر، الأحاديث الصحيحة في فضل سورة تبارك

بالأحاديث النبوية، ماذا تعرف عن نهر الكوثر

المزيد
الجريدة الرسمية