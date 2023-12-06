عرض ومناقشة فيلم كريم حرا ضمن أسبوع السينما الفلسطينية بالهناجر (صور)

عرضت سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الأربعاء، الفيلم الوثائقي "كريم حُرًا" إخراج خليل جبران ضمن فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية، الذي ينظمه كل من المركز القومي للسينما وقطاع صندوق التنمية الثقافية، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

فيلم كريم حرا

وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى اسلام احمد علي، واستضاف خلالها المخرج السينمائي أشرف فايق، حيث تمت مناقشة الفيلم مع الجمهور، بحضور عدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين.

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برنامج أسبوع السينما الفلسطينية

يذكر أن فعاليات برنامج أسبوع السينما الفلسطينية، أعدته الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يوميًا حيث تختتم يوم الجمعة الموافق ٨ ديسمبر.