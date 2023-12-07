مصادر مصرية: ترتيبات لتشغيل معبر كرم أبو سالم الأيام المقبلة بنفس آليات عمل منفذ العوجة

اخبار غزة الان، أفادت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، بوجود ترتيبات لتشغيل منفذ كرم أبو سالم خلال الأيام القادمة بنفس آليات عمل منفذ العوجة.

جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، فلم يكفِه هدم المنازل وقتل الآلاف من الأطفال، حتى إنه ذهب لمهاجمة النازحين داخل المدارس والمستشفيات.



الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في إحدى مدارس غزة

لم يعد هناك أي مكان آمن في قطاع غزة، وذلك حسبما أكدت منظمة الأمم المتحدة، وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة ضد الإنسانية في إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة.

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ونشرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، فيديوهات وصور توثق جريمة جديدة يمكن وصفها بـ أم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

الصور ومقاطع فيديو الموثقة للجريمة، أظهرت اعتقال جنود الاحتلال لعشرات الفلسطينيين المدنيين وإجبارهم على التجرد من ملابسهم، والتنكيل بهم في إحدى المدارس ببيت لاهيا شمال غزة.



وفى التفاصيل، اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 فلسطيني أعزل من مدرسة للنازحين شمال غزة أمام أطفالهم ونسائهم، وتم اقتيادهم إلى منطقة مفتوحة، وأعدمتهم بدم بارد، الواحد تلو الآخر، وألقوا بهم في الحفرة.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم تسجيلا صوتيا لشاب فلسطيني نازح داخل إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة شمال قطاع غزة، وهو يوجه نداء الاستغاثة الأخير قبل أن يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إعدامات ميدانية بحق فلسطينيين مهجرين بين أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ 15 عاما.