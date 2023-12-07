الأرثوذكسية تحيي ذكرى كنيسة الشهيد مار بقطر

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى تكريس كنيسة الشهيد بقطر بن رومانوس.

كنيسة الشهيد مار بقطر

وتُعيِّد الكنيسة بتذكار تدشين كنيسة الشهيد العظيم مار بقطر بن رومانوس في بلدة أنصنا.

ومن أمر هذه الكنيسة أن والدة بقطر، وكان اسمها مرثا، أعدَّت كل ما يحتاج إليه بناء الكنيسة وركبت السفينة من أنطاكية حتى وصلت إلى الإسكندرية ومنها إلى أنصنا حيث القصر المهجور الذي سُجن وعُذِّب فيه ابنها البار البطل بقطر فسجدت وصلَّت ثم استدعت البنائين وبقية الحرفيين مثل النجارين والحدادين لبناء الكنيسة.

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ولما اكتمل البناء ظهر لها ابنها الشهيد بقطر في حُلَّة نورانية وشكرها على بناء الكنيسة باسمه.

جاء البابا البطريرك ألكسندروس الأول البطريرك التاسع عشر ومعه الأساقفة لتكريس البيعة وكانت مرثا تصلي ودموع الفرح في عينيها، وكرَّس البابا والأساقفة البيعة ( هذه المكان الآن يُعرف بدير الجبراوي مركز أبنوب وبه كنيسة الشهيد مار بقطر بن رومانوس) في مثل هذا اليوم وظهرت عجائب كثيرة أثناء التدشين وبعده.

أما مرثا فاشترت أراضي كثيرة وأوقفتها على بيعة مار بقطر للصرف منها على احتياجات الكنيسة وخدامها ثم رجعت إلى وطنها أنطاكية بسلام.