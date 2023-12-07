الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

ضمك يباغت اتحاد جدة بهدفين في الشوط الأول من الدوري السعودي

ضمك، فيتو
ضمك، فيتو

الدوري السعودي، تقدم فريق ضمك أمام اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري السعودي.

وباغت فريق ضمك دفاع اتحاد جدة بهدف مبكر في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول عن طريق جورج كيفين.

وأصيب لويز فيليبي مدافع اتحاد جدة في أول 15 دقيقة من المباراة وتم استبداله وتشير التقارير الأولية غيابه عن كأس العالم للأندية.

وتعادل عبد الرازق حمد الله لاتحاد جدة مع نهاية الشوط الأول بالدقيقة 5+45 من ركلة جزاء.

وعاد جورج كيفين لإحراز هدف التقدم لضمك في الدقيقة 7+45.

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك عن تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد جدة، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري السعودي.

تشكيل ضمك ضد اتحاد جدة

تشكيل اتحاد جدة أمام ضمك

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: عمر هوساوي، لويز فيليبي، حسن كادش، زكريا هوساوي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، صالح العمري.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، مروان الصحفي، إيجور كورونادو.

ترتيب ضمك واتحاد جدة

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، جمعها في  15 مباراة، حيث حقق الفوز في  8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى ثلاث هزائم.

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بينما يأتي فريق ضمك في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، من نفس عدد المباريات، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 وخسر 4 مواجهات.

قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، مھند الشنقیطي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مد الله العليان

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، صالح العامري، إیجور كورونادو

خط الهجوم: جوتا، كريم بنزيما، رومارينيو، عبدالرازق حمدالله

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في الدور التمهيدي من مونديال الأندية، وفي حال فوز الفريق السعودي أمام نظيره النيوزلندي، سيواجه الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري.

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