طارق حامد يقود تشكيل ضمك في مواجهة اتحاد جدة بالدوري السعودي

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك عن تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد جدة، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري السعودي.

تشكيل ضمك ضد اتحاد جدة

تشكيل اتحاد جدة أمام ضمك

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: عمر هوساوي، لويز فيليبي، حسن كادش، زكريا هوساوي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، صالح العمري.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، مروان الصحفي، إيجور كورونادو.

ترتيب ضمك واتحاد جدة

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، جمعها في 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى ثلاث هزائم.

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بينما يأتي فريق ضمك في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، من نفس عدد المباريات، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 وخسر 4 مواجهات.

قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، مھند الشنقیطي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مد الله العليان

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، صالح العامري، إیجور كورونادو

خط الهجوم: جوتا، كريم بنزيما، رومارينيو، عبدالرازق حمدالله

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في الدور التمهيدي من مونديال الأندية، وفي حال فوز الفريق السعودي أمام نظيره النيوزلندي، سيواجه الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري.