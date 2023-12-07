نائب محافظ البحيرة والسكرتير العام يتفقدان الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (صور)

قامت اليوم الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظ، بتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد وفايز الجندي - وكيل وزارة الإسكان بالبحيرة، ووهدان السيد - مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث.





ويأتي ذلك في إطار تعزيز كافة أجهزة الدولة ورفع درجة الاستعداد واتخاذ الترتيبات اللازمة لمتابعة موقف الانتخابات الرئاسية.

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نائب محافظ البحيرة والسكرتير العام يتفقدان الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فيتو

نائب محافظ البحيرة والسكرتير العام يتفقدان الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فيتو

نائب محافظ البحيرة والسكرتير العام يتفقدان الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فيتو





حيث تم متابعة سير العمل وإجراء أول اجتماع تنسيقي عبر منظومة الفيديو كونفرانس من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع كافة الجهات المعنية لمتابعة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية.





وأكدت نائب محافظ البحيرة ضرورة الالتزام التام من قِبَل الجهات التنفيذية بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة؛ للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.





كما أشارت، إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود وخطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وأن تلك المنظومة تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.





نائب محافظ البحيرة والسكرتير العام يتفقدان الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فيتو

نائب محافظ البحيرة والسكرتير العام يتفقدان الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فيتو

نائب محافظ البحيرة والسكرتير العام يتفقدان الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فيتو

وأكد السكرتير العام أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، تعد نقلة كبيرة وإنجازا لمحافظة البحيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كل المرافق الحيوية والوزارات والهيئات وشدد على ضرورة الاستعداد الكامل واليقظة التامة لتلقي بلاغات لأي أحداث طارئة والتعامل معها.