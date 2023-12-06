بيطري البحيرة: تحصين 305 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (صور)

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محي الدين فعاليات الحملة القومية الثالثة لعام 2023 م لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتى انطلقت 19 نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية لها بجميع مراكز ومدن المحافظ.

تحصين أكثر من 305 ألف رأس ماشية بالبحيرة، فيتو

تحصين أكثر من 305 ألف رأس ماشية بالبحيرة، فيتو

حيث قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة أشرف محي الدين اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر بتحصين 20876 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 309 آلاف و541 رأس ماشية حتى الآن.

Advertisements





وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

تحصين أكثر من 305 ألف رأس ماشية بالبحيرة، فيتو

تحصين أكثر من 305 ألف رأس ماشية بالبحيرة، فيتو

هذا وتناشد المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

