الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ بني سويف يحث الناخبين على اصطحاب أولادهم للجان الانتخابات (فيديو)

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

حّث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مواطني المحافظة على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وتشجيع أبنائهم باصطحابهم للجان التصويت، لتوعيتهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

 

 

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بحضور الحفل الختامي لمبادرة "يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية" التي نفذتها مديرية التربية والتعليم، بهدف زيادة وعي الطلاب بأهمية المشاركة السياسية، وتعزيز وتشجيع أولياء الأمور للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية ونشر الثقافة والوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، تزامنًا مع الاستعداد لعقد الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر ة بداية من الأحد المقبل.

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كما حضر ختام المبادرة التي أقيمت بمدرسة الشروق التجريبية، كل من: بلال حبش، نائب المحافظ، ومحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، والدكتور ربيع محمد، مدير عام الشؤون التنفيذية، ورمضان رجب مدير الشؤون القانونية، وعادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.

 

يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم كلمة لوكيل الوزارة، استعرض خلالها فكرة وأهداف ومراحل المبادرة، التي أشرف على تنفيذها  التوجيه الاجتماعي، للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، واستهدفت 845  ألف طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم، حيث ركزت المبادرة على زيادة وعي الطلاب بالمشاركة السياسية وتشجيع أولياء أمورهم للمشاركة في العملية الانتخابية، وذلك في إطار خطة الإدارة العامة للتربية الاجتماعية للعام الدراسي 2023/2024، تحت شعار"دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية".

 

وتضمن الحفل الختامي عرض الأعمال الفائزة التي شارك بها الطلاب بمختلف المراحل وبلغت 14 عملًا متنوعًا من إجمالي 310 عملًا بواقع 80 عمل فني، و30 عمل بحثي، و200 مسرحية وأعمال تفاعلية، فضلا عن كلمة لأمين اتحاد طلاب بني سويف، تضمنت الإشارة إلى مخرجات المبادرة في إعداد سفراء المواطنة الصالحة لزيادة الوعي بالعملية الانتخابية.

 

انتخابات الرئاسة 2024

من جهته أثنى محافظ بني سويف،على المبادرة والتي حققت أهدافها في زيادة وعي الطلاب بمفهوم الانتخابات وطرق إجرائها ومحاكاتهم للعملية الانتخابية وتجسيدهم لمراحل وخطوات التصويت والاقتراع، فضلا عن أثرها في تغيير سلوك أولياء الأمور واقتناعهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

 

وأشار المحافظ إلى ثقته في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في الانتخابات  التي تختلف عن ما سبقها من انتخابات بسبب الظروف الدولية والتحديات الداخلية، منوها عن الاستعدادت الجاري تنفيذها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، مؤكدًا على اقتصار دور الجهاز التنفيذي على الجانب التنظيمي والإداري، وأن لكل مواطن مطلق الحرية في اختياراته.

 

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